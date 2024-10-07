فرص عمل وتدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة التنسيق لرفع كافة تعديات الأهالي على المساحات الخضراء بمنطقة مساكن دمو، وبحث إمكانية إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة مفارق حمادة بمدينة سنورس.

فرص عمل بالقطاع الخاص

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية، ومتابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الاسر

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، والعمل لتوفير كرسي متحرك لفتاة من ذوى الهمم، وتوفير جلسات تخاطب لطفل مصاب بمتلازمة "داون" بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة، وتوفير العلاج اللازم لطفل يعاني من كهرباء زيادة على المخ.

إزالة التعديات علي خرم عمارات الاسكان الاجتماعي بدمو

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة التنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، لسرعة رفع التعديات بمختلف المناطق بمساكن دمو، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. وكان قد تقدم السكان بالعمارات السكنية بمدينة دمو، العمارتين رقمي 232، 233، يتضررون فيها من تعد سكان الدور الأرضي بالبناء بحرم العمارات، وإزالة المساحات الخضراء والأشجار بالمناطق المجاورة لها.

حل مشكلة مفارق حمادة مع الصرف الصحي

و وجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ببحث ودراسة الموقف على أرض الواقع، لبيان إمكانية إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، وفقًا للمقاييس الهندسية والاشترطات الفنية، مع دراسة تقسيط مديونيات بعض العملاء بشأن قيمة فواتير مياه الشرب والصرف الصحي.

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