طريقة عمل بلح الشام ألذ وأرخص من الجاهز
طريقة عمل بلح الشام، في البيت، من وصفات الحلويات الشرقية التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، بالمقارنة بشراءه من المحلات، ويرجع تاريخ بلح الشام إلى الدولة العثمانية، وسبب تسميته بهذا الاسم يرجع إلى سبب ابتكاره، حين قام صانعوا الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، وحلو في طعمه، وفي كل دولة له اسم مختلف؛ فيطلق عليه في العراق تسمية داطلي، وفي السعودية طرمبة، وفي إيران باميه (بالفارسية: باميه)، وفي تركيا تولومبا.
وبلح الشام من أصناف الحلويات الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، على الرغم من أن مكوناته غير مكلفة، وعند عمله في البيت سيوفر بشكل كبير في الميزانية مقارنة بشراءه جاهز، إلا أن الكثير من ستات البيوت تجده صعب التنفيذ.
طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف ريمو
وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل بلح الشام في البيت بكل بساطة، وزي الجاهز وألذ.
مقادير بلح الشام
800 جرام دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر يخلط مع الدقيق
200 جرام زبدة
نصف لتر ماء
10 بيضات
نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
2 باكيت أو نصف ملعقة فانيليا
طريقة عمل بلح الشام
اغلي المياه والزبده على النار، ثم أضيفي الدقيق المخلوط به البيكينج بودر والملح والسكر، واخلطيه بواسطة ملعقة خشب سريعا، حتى يكون كتلة لا تلتصق بالجوانب ولا بقاع الوعاء.
على "رُخامة" نظيفة وجافة يدعك العجين بعد أن يصبح دافىء، ثم يوضع فى وعاء ويعجن مره أخرى بواسطة اليد.
يضاف البيض، واحدة تلو الأخرى، وكل مرة تضاف البيضة بعد أن تختفى البيضه الاولى، وحينما نصل لنصف كمية البيض نضع الفانيليا، ونعجن جيدا بخفة وسرعة حتى يتكون شكل المنقار فى العجين.
يترك العجين لمدة ثلث ساعة، ثم نبدأ فى القلي فى زيت فاتر، ليس مغلي ولا ساخن، وبواسطة كيس الحلواني نصنع أصابع ونقليها على نار منخفضة، وننشلها ونضعها فى الشراب البارد المعد مسبقا من 3 كوب سكر وكوب ماء ونصف ملعقة صغيرة فانيليا وعصير ليمونة.
وبألف هنا.
طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف رشا
وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل بلح الشام بالوصفة المضمونة الاحترافية كأشهر المحلات.
مقادير بلح الشام
250مل ماء
200جرام دقيق
100مل زيت
3بيض
ڤانيلا
ذرة ملح
مكونات الشربات
(لابد أن يكون ثقيل وبارد)
2 كوب سكر + كوب ماء + عصير نصف ليمونة + ڤانيلا
طريقة عمل بلح الشام
يوضع الماء والزيت علي النار حتي الغليان، ثم يضاف الدقيق وذرة الملح ويقلب حتى تتكون كرة.
يرفع القدر من على النار ويترك الخليط يبرد ثم يضاف البيض تدريجيا والڤانيلا ويخلط.
ويوضع الخليط فى كيس الحلواني ويحمر في زيت هادئ الحرارة، ثم ترفع الحرارة بعد أن ترتفع وحدات بلح الشام وتطفو فوق الزيت.
وبعد التحمير يوضع فى الشربات الثقيل البارد، ثم يصفى ويقدم
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