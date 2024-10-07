الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

 وقع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الكاف بالقاهرة.

 

مجموعة الأهلي

وضمت مجموعة الأهلي المجموعة الثالثة C كل من: (ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي المصري).

 

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024/2025

الأهلي ضد ستاد ابيدجان الأولى 26- 27 نوفمبر 2024  


أورلاندو بيراتس ضد الأهلي الثانية 6-8 ديسمبر 2024  


الأهلي ضد شباب بلوزداد الثالثة 13-15 ديسمبر 2024  


شباب بلوزداد ضد الأهلي الرابعة 3-5 يناير 2025  


ستاد أبيدجان ضد الأهلي الخامسة 10-12 يناير 2025  


الأهلي ضد أورلاندو بيراتس السادسة 17-19 يناير 2025

 

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم  قرعة دوري أبطال افريقيا  بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الاهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

 

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي)

 

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

 وأقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

ونقلت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما أذيعت مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

 

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

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