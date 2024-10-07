الأهلي وبيراميدز، مواجهة مصرية محتملة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا، يترقب فريقا الاهلي وبيراميدز قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم الاثنين في مقر الكاف بالقاهرة.

الأهلي ضد بيراميدز مواجهة محتملة

ولا تمنع لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز معًا في نفس المجموعة.

وهناك حالات سابقة بوجود الصدام المصري في البطولات الأفريقية بمرحلة المجموعات حيث توالت المواجهات بين الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا، والتي كان نصيب الأسد منها بين الأهلي والزمالك والتقت الفرق المصرية معًا في دوري أبطال أفريقيا 11 مباراة وابرزها جاء كالتالي.

الأهلي والزمالك

وشهدت مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا صداما بين الأهلي والزمالك تكرر 6 مرات في ثلاث نسخ مواسم 2008، و2012، و2013 وكانت وقتها تمثل دور الثمانية وليس الستة عشر.

نسخة 2008 شهدت قمة مصرية انتهت بفوز الأهلي (2-1) وسجل وقتها للفريق الأحمر الأنجولي أمادو فلافيو، وأحمد حسن، وسجل جمال حمزة للزمالك.

وفي نفس النسخة، تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما بعدما سجل فلافيو مجددا بجانب محمد أبو تريكة للأحمر، وسجل حمزة مجددا للأبيض بجانب الراحل الغاني جونيور أجوجو.

نسخة 2012 شهدت مواجهة بين الأهلي والزمالك أيضا، وفاز الفريق الأحمر ذهابا بهدف محمد أبوتريكة، بينما تعادلا في لقاء الدور الثاني بنتيجة 1-1 بهدف محمد إبراهيم للأبيض ومحمد بركات للأحمر.

ولعب القطبان في نسخة 2013، وتعادلا بهدف لكل منهما بالجولة الأولى بعدما سجل أحمد جعفر للأبيض ومحمد أبوتريكة للأحمر ثم فاز الأهلي في الدور الثاني بنتيجة 4-2 سجلها وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ووليد سليمان وأحمد فتحي بينما أحرز للأبيض عمر جابر وأحمد حسن.

الأهلي والإسماعيلي

لعب الأهلي ضد الإسماعيلي في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2010، وفاز الفريق الأحمر (2-1) بالقاهرة، فيما فاز الإسماعيلي على ملعبه (4-2).

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة يسبقها قرعة البطولة الكونفدرالية.

وتبدأ مجريات قرعة دور المجموعات لـ كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

بينما تنطلق قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

تأهل الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال

وكان الأهلي بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، تأهل إلى دور المجموعات بالفوز على جورماهيا الكيني 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وعلى الجانب الآخر، بيراميدز كان قد خاض دور الـ 64 أمام جيه كي يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 في لقائي الذهاب والإياب، وفي دور الـ 32 تخطي فريق الجيش الرواندي بنتيجة 4-2.

وأعلن كاف تصنيف الأندية الـ16 المشاركة في دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وجاء الأهلي في التصيف الأول وبيراميدز في المستوى الثاني، مما يعني احتمالية وقوعهما في مجموعة واحدة.

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.