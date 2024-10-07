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حوادث

إحالة شاب للمحاكمة بتهمة إلقاء جثة متسولة في مقلب قمامة بالمطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المطرية باحالة شاب متهم بتعاطي المواد المخدرة وإلقاء جثة فتاة كانت تتعاطى المخدرات صحبته بعد وفاتها بجرعة زائدة في مقلب القمامة للمحاكمة الجنائية.
 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا من الأهالي تضمن العثور على جثة فتاة بملابس شبه عارية في مقلب قمامة في المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابس شبه عارية ملقاة في مقلب قمامة في المطرية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتبين من التحريات، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 سنة متسولة من الشارع وكانت تقيم علاقة غير شرعية مع شاب وتتعاطى المخدرات ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة جرعة زائدة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في المطرية القبض على الشاب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا.

وأقر الشاب بأنه كان في علاقة مع الفتاة وتوفيت جراء تناولها جرعة مخدرات زائدة وخوفا من المساءلة القانونية ألقاها في الشارع.


وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.


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نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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