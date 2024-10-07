تجديد حبس سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم، وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته" وفر هاربًا تاركًا السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

