حبس سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته" وفر هاربًا تاركًا السيارة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم )..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.