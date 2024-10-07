أحمد فتحي يشارك في سحب قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

تواجد أحمد فتحي نجم منتخب مصر والأهلي وبيراميدز السابق خلال سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لموسم 2024-2025، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

ويشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025 ودوري أبطال إفريقيا 2024/2025 نجوم الكرة السمراء، على رأسهم قائد منتخب غينيا نابي كيتا وأحمد فتحي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر والمدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

جاء ذلك بناء علي اختيار الكاف كتكريم للاعب الذي وصفه بـ الأسطورة أحمد فتحي يشارك أساطير أفريقيا سحب قرعة دور المجموعات لأبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وأعلن أحمد فتحي نجم الكرة المصرية السابق اعتزاله خلال تواجده فى ستوديو التحليل لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني مع إبراهيم فايق على شاشة MBC MASR 2.

وقال أحمد فتحي: قررت اعتزال كرة القدم بعد سنوات حققت فيها كل شئ الحمد لله وربنا كرمني فى مشواري مع كرة القدم.

وأضاف:"كنت فى حيرة خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية تعاقدي مع بيراميدز، ولكن قررت الاعتزال خاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز".

وواصل: " بدأت مسيرتي مع الإسماعيلي ببطولة الدوري وحققت كل البطولات مع الأهلي".

وتابع:" لعبت 12 سنة فى الأهلي من أجمل وأحلى سنوات عمري وحصلت على كل البطولات".

وقال: “ من أهم أهدافي مع الأهلي أمام المصري فى نهائي كأس مصر وهو أكثر هدف بحبه لأنها بطولة بعد غياب 10 سنوات”.

وأتم حديثه: أشكر جماهير الأهلي لأنهم كانوا الداعم الأكبر لي.



موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024.

وتبدأ مجريات قرعة دور المجموعات لـ كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر

بينما تنطلق قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

مستويات قرعة دوري أبطال إفريقيا

وجاء تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- المستوى الأول: (الأهلي المصري- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- الترجي التونسي- تي بي مازيمبي الكونغولي).

2- المستوى الثاني: (الرجاء المغربي- يانج أفريكانز التنزاني- بيراميدز المصري- شباب بلوزداد الجزائري).

3- المستوى الثالث: (الهلال السوداني- أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي- الجيش الملكي المغربي- ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي).

4- المستوى الرابع: (مولودية الجزائري- ستاد أبيدجان الإيفواري- دجوليبا المالي- مانيما يونوين الكونغولي).

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).