شباب الدقهلية: أبطال المصارعة والجودو يحرزون مراكز متقدمة باللقاء التقييمي التنافسي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، حصد أبطال المصارعة والجودو مراكز متقدمة في اللقاء التقييمي التنافسي بالمركز الأوليمبى بالمعادي 2024، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

الفائزون في ناشئين للمصارعة

حقق أبطال مركز ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، مراكز متقدمة في اللقاء التقييمي التنافسي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، والتى أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى، حيث فاز اللاعب احمد مصطفى عبد الناصر بالمركز الأول، وزن 75 ك والميدالية الذهبية، كما فاز اللاعب زياد احمد فتحي بالمركز الأول، وزن 75 ك والميدالية الذهبية، بالإضافة إلى فوز اللاعب احمد عبد اللطيف وزن 41 ك، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعب احمد محمد فتحي وزن 41، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

اسماء الفائزين في ناشئين الجودو

كما حقق أبطال مركز ناشئين الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، النتائج التالية: فاز اللاعب سعد محمد سعد بالمركز الأول وزن 40 ك، والميدالية الذهبية، كما فاز اللاعب فارس كريم محمد وزن 55 ك، بالمركز الخامس، هذا بالإضافة إلى تحقيق شباب الجودو النتائج التالية: فوز اللاعب محمد بدران عبد الشفيع وزن 80 ك، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفوز اللاعبه مريم محمد صبرى وزن 48 ك، بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

تهنئة لأبطال مركز ناشئين المصارعة والجودو

وتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بالتهنئة لأبطال مركز ناشئين المصارعه، ومركز ناشئين الجودو، ومركز شباب الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، والجهاز الفني للمصارعة بقيادة الكابتن عبد اللطيف أحمد إبراهيم، والجهاز الفني ناشئين وشباب، بقيادة كلا من: الكابتن إبراهيم عبد الرحمن، والكابتن محمود فودة.

تشجيع الرياضيين على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية

يأتي هذا التكريم فى إطار إهتمام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بتشجيع الرياضيين على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برعاية المواهب الرياضية وتنميتها على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.