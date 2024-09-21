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رياضة كفر الشيخ: نادى بيلا ينظم مباريات ودية لأبطال المصارعة

نادي بيلا
نادي بيلا

نظم نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، مباريات ودية فى لعبة المصارعة، أمام نادى فارسكور من محافظة دمياط فى إطار إعداد وتجهيز الأبطال لخطة الاتحاد المصري للمصارعة واستعدادات المشاركة في البطولات المحلية والدولية فى الفترة المقبلة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " لبناء الإنسان برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفر الشيخ.

وقد ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جهود الأندية الرياضية فى تنظيم المباريات الودية على مدار العام للفرق الرياضية من لعبات المصارعة والتايكوندو وغيرها، مشيرًا إلي الأهمية البالغة لإحتكاك اللاعبين بفرق مختلفة لتطوير مهارتهم وصقل خبراتهم، ولفت إلى الشهرة الواسعة التى تحظى بها مدينة بيلا والنتائج المتميزة لأبطال المصارعة فى بيلا، المباريات الودية بنادى بيلا بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

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كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، إستمرار دعم المديرية لكافة اللعبات الرياضية الفردية والجماعية بمراكز الشباب والأندية بالمحافظة وان فاعليات مبادرة "بداية جديدة" مستمرة على مدار المائة يوم بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، المباريات الودية فى بيلا، جاءت بحضور صفوه مدربي محافظة دمياط، الكابتن على ابو محمد والكابتن منير علي ابو محمد المدربين بنادى فارسكور وكابتن ياسر صقر مدرب منتخب مصر للمصارعة ومدرب المشروع القومي للموهبة فى لعبة المصارعة بكفر الشيخ.

 

خليج بحري ينظم دورة خماسى كرة قدم ضمن فاعليات مبادرة بداية جديدة

ومؤخرا، فقد نظم مركز شباب خليج بحري بمطوبس، دورة خماسى  ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ.

 

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مصارعة بيلا كفر الشيخ

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