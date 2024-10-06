جلسة تعارف وتدريبات متنوعة، ملخص اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب

منتخب الشباب، بدأ البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم مهمته رسميًّا بانتظام اللاعبين في معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المقرر إقامتها في القاهرة 8 نوفمبر المقبل وهي المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار.

كولر يجتمع مع لاعبي منتخب الشباب

تضمن اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة ميكالي تجمع اللاعبون ظهرًا ثم عقد اجتماع لهم مع الجهاز الفني للمنتخب بدأ بتعريف اللاعبين على الجهاز الفني المعاون الذي يضم: البرازيلي ريكاردو ريسندي المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلي موسيس مدرب حراس المرمى ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.. وخالد خفاجي إخصائي التدليك وعلاء سعيد مسؤول المهمات.

تدريب متنوع للاعبي منتخب الشباب

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات متنوعة سواء بدنيًّا أو فنيًّا مع التركيز على تقييم جميع اللاعبين بما يضمن للجهاز الفني الوصول نحو أفضل العناصر لبدء مرحلة بناء جيل جديد.. وحضر التدريبات وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.