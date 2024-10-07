وكيل التعليم بالدقهلية يزور عددا من المدارس

أجرى ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، زيارة استهدفت عددا من المدارس لمتابعة مدى انتظام وسير العملية التعليمية.

المدارس المستهدفة في الزيارة

تتضمن زيارة وكيل التعليم بالدقهلية تفقد مدارس الشهيد عادل نصير الابتدائية بصهرجت الكبري، والشهيد محمد عفت قطب الثانوية التجارية، وصهرجت الكبري الإعدادية بنات.



متابعة حالة خزانات المياه

يأتى ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وشدد شعبان على ضرورة متابعة حالة خزانات المياه وتنظيفها وتعقيمها بصفة دورية.

انتظام اليوم الدراسي والإشراف اليومي

كما أثنى على انتظام اليوم الدراسي والإشراف اليومي وحجرات الأنشطة وتمنى للجميع عاما دراسيا موفقًا.