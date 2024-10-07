جيش الاحتلال يزعم قصف منصة لإطلاق صواريخ بغزة
ذكرت القناة 12 العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قصف منصة الصواريخ التي أطلقت منها القذائف باتجاه منطقة تل أبيب.
قصف صاروخي من غزة يستهدف تل أبيب
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من خان يونس باتجاه مدينة حولون جنوب تل أبيب.
وأفادت إعلام إسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب والقبة الحديدية اعترضت بعضها، وسقوط إصابات.
القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
وقالت فصائل فلسطينية: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90”.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عمق الكيان الصهيوني، وتحديدا مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة /M90".
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