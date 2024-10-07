إصابة شخصين في سقوط صواريخ من خان يونس على تل أبيب
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من خان يونس باتجاه مدينة حولون جنوب تل أبيب.
وأفادت إعلام إسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب والقبة الحديدية اعترضت بعضها، وسقوط إصابات.
وقالت فصائل فلسطينية: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90”.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عمق الكيان الصهيوني، وتحديدا مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة /M90".
حماس تتبنى قصف تل أبيب برشقة صاروخية
وقالت القسام إن الرشقة الصاروخية التي تتزامن مع ذكرى إطلاق عملية طوفان الأقصى، تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمّد لأبناء الشعب الفلسطيني.
ودوت صفارات الإنذارات في عدة مناطق من تل أبيب
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيليّة، بأن صفارات الإنذار تدوي في ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.
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