الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة شخصين في سقوط صواريخ من خان يونس على تل أبيب

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

 أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من خان يونس باتجاه مدينة حولون جنوب تل أبيب. 

وأفادت إعلام إسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب والقبة الحديدية اعترضت بعضها، وسقوط إصابات.

وقالت فصائل فلسطينية: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90”. 

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام  الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عمق الكيان الصهيوني، وتحديدا مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة /M90".

 

حماس تتبنى قصف تل أبيب برشقة صاروخية

وقالت القسام إن الرشقة الصاروخية التي تتزامن مع ذكرى إطلاق  عملية طوفان الأقصى، تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمّد لأبناء الشعب الفلسطيني.

 

ودوت صفارات الإنذارات في عدة مناطق من  تل أبيب

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيليّة، بأن صفارات الإنذار تدوي في ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الكيان الصهيونى المقاومة الإسلامية حماس المجازر الصهيونية الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

كتائب القسام تنفذ كمينا لقوات إسرائيلية شرق خان يونس (فيديو)

القسام تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس

4 شهداء بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي لمخبز غرب خان يونس

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

نائب رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئيس الوزراء: رقابة البرلمان غير كافية

استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

إنجاز تاريخي بالدوريات الأوروبية، عمر مرموش يحطم رقما صامدا منذ 67 عاما

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية