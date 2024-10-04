السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

"القسام" تعلن استشهاد زاهي ياسر عوفي قائد حماس بطولكرم

زاهي ياسر عوفي، فيتو
زاهي ياسر عوفي، فيتو

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكرى لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استشهاد زاهي ياسر عوفي قائد حماس بطولكرم في غارة إسرائيلية.

 

استشهاد زاهي ياسر عوفي قائد حماس بطولكرم

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، زعمت قوات الاحتلال أنها استطاعت قتل قائد حماس في طولكرم ياسر عبد الرزاق عوفي. 

 

غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 18 فلسطينيًّا في الأقل قتلوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديًا بحركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن سلاح الجو قتل "قائد الشبكة الإرهابية التابعة لـ’حماس‘ في طولكرم" في ضربة. وذكر أنه حدد هويته على أنه زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي.

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كتائب القسام حماس طولكرم ياسر عبد الرزاق عوفي

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