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خارج الحدود

جيش الاحتلال يوجه رسالة تحذيرية للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم القصف مستمر

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانا يطالب فيه سكان القرى اللبنانية إلى عدم العودة لمنازلهم، حتى إشعار آخر، مع التنويه بأن  القصف سيستمر.

 الاحتلال يوجه رسالة تحذيرية للبنانيين

وجاء في بيان جيش الاحتلال، اليوم الإثنين،: نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة".


وأكمل البيان: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم.. لا تعودوا إلى المنازل حتى إشعار آخر".


 إسرائيل تشن غارات جوية مدمرة على أهداف في لبنان 

 

ومنذ 23 سبتمبر، صارت إسرائيل تشن غارات جوية مدمرة على أهداف في لبنان أسفرت عن استشهاد أكثر من 1110 أشخاص وإجبار أكثر من مليون على النزوح من منازلهم.

واغتالت إسرائيل قبل أيام زعيم حزب الله حسن نصر الله، في قصف على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، وهي منطقة مكتظة، فر قسم كبير من سكانها بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

وشن جيش الإسرائيلي، امس غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت لقطات بثتها "سكاي نيوز عربية" انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة.

وجاءت الهجمات في أعقاب أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان لإخلاء منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني الذي يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.

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