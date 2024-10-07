قرار جديد من الخطيب بشأن منصب مدير تعاقدات الأهلي، وهذه أسرار جلسته مع أمير توفيق

شهد النادي الأهلي أحداثا مُثيرة قبل اتخاذ قرارًا مهمًا بعرض أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا كليوباترا للبيع على إثر تصريحاته الأخيرة، وكذلك اعادة هيكلة إدارة التعاقدات بالنادي.

وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف أم على موجات 93.7: إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقدت جلسة إستماع للقندوسي أول أمس وجلسة أخرى للاعب أمس، كما استمعت لأقوال أمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس وقدّم كل طرف ما يؤكد صحة موقفه بخصوص تصريحات اللاعب الجزائري التي أكد فيها أن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين مُحدد وهو ما تسبب في فشل انتقال الجزائري جمال الدين بلعيد للقلعة الحمراء الصيف الجاري.



وأضاف الليثى: مصدر في الأهلي قال إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي جميع الصلاحيات لإتخاذ ما يراه مُناسبًا في هذا الملف الذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتابع الليثى: "كابتن الخطيب كان مُنزعج للغاية من الإتهامات التي طالت إدارة النادي بخصوص ملف القندوسي، وتقابل أمس، الأحد، مع أمير توفيق في النادي، وشرح الأخير وجهة نظره بخصوص هذا الأمر، وأكد الخطيب أن القرار النهائي سيكون عند محمد رمضان بعد الإطلاع على نتيجة التحقيقات التي تمت خلال اليومين الماضيين في هذه القضية ".

وشدد الليثى: "الخطيب ينوي بجدية إسناد ملف التعاقدات خلال الفترة المقبلة لـ محمد رمضان حيث سيتولى الأخير مهمة التفاوض مع اللاعبين لاسيما وأن هذه المهمة من أساسيات مهام المدير الرياضي كما هو سائد في الأندية الأوربية الكبيرة ".

وأتم الليثى: "إدارة التعاقدات سيتم هيكلتها بوضع مجموعة من العناصر الشابة فيها من أجل مساعدة محمد رمضان في مهمته بجانب إدارة الإسكاوتنج في النادي التي يترأسها هاني رمزي حيث سيترأس محمد رمضان هذه المجموعة من أجل ضم لاعبين جدد للنادي ".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.