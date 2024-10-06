شاهد، صفقات بيراميدز الجديدة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك

ظهرت حالة من الانسجام والاندماج للصفقات الجديدة لفريق بيراميدز ولاعبي الفريق القدامي خلال تدريباته اليومية تنفيذا للبرنامج الذي أعده الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

واندمج الرباعي الجديد مع لاعبي الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه وظهرت حالة من التناغم بينهم.

وضم نادي بيراميدز الرباعي يوسف أوباما من الزمالك وطارق علاء من سموحه وعبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي وصديق ايجولا من سيراميكا.

وعاد بيراميدز لاستئناف تدريباته استعدادا للموسم الجديد، الأربعاء الماضي الموافق الثاني من أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويبدأ بيراميدز الموسم الجديد بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

برنامج مكثف لبيراميدز

ووضع يورتشيتش برنامج تدريبي مكثف قبل السفر إلي تركيا غدا الاثنين للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد ومواجهة الزمالك في السوبر المصري.

تأجيل معسكر تركيا

وقرر مجلس إدارة إدارة نادي بيراميدز تأجيل معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي كان مقررا الجمعة الماضية، في تركيا، تحضيرا لبداية الموسم.

جاء تغيير موعد معسكر بيراميدز بسبب الغيابات الكثيرة بسبب انضمام بعض لاعبيه للمنتخبات بلادهم.

وتقرر أن يغادر الفريق القاهر متجها الي تركيا غدا الاثنين متوجهة إلى معسكر إعدادها في مدينة بوردور التركية، قبل العودة إلى القاهرة للدخول في مرحلة التحضير النهائية للسوبر المصري.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، قبل العودة إلى القاهرة وختام المعسكر.

غيابات بيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز، إخطارات بشأن انضمام لاعبيه المحترفين لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال فترة الأجندة الدولية التي ستكون خلال الفترة من ٧ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري.

واستدعى منتخب المغرب، الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم والمحدد لهما يومي ١٢ و١٥ أكتوبر.

كما استدعى منتخب الكونغو الديموقراطية المهاجم فيستون ماييلي لمباراتي تنزانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمحدد لها يومي ١٠ و١٥ أكتوبر.

واستدعى منتخب بوركينا فاسو، لاعب الوسط بلاتي توريه لخوض مباراتي بوروندي في تصفيات كأس الأمم، والمحدد لهما يومي ١٠ و١٣ أكتوبر الجاري.