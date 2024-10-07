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رياضة

بيراميدز يترقب قرعة دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

قرعة دوري أبطال إفريقيا، يترقب نادي بيراميدز قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم الاثنين في مقر الكاف بالقاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

 وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتبدأ مجريات قرعة دور المجموعات لـ كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

بينما تنطلق قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر 

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

 

الأهلي ضد بيراميدز مواجهة محتملة

لا تمنع لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز معًا في نفس المجموعة.

 

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

 

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة اليوم الإثنين متجها إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق في مدينة بوردور التركية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي يبدأه بالسوبر المصري بالإمارات.

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