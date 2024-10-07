الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، بيراميدز يطير إلى تركيا لبدء معسكره استعدادا للزمالك

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يغادر فريق بيراميدز القاهرة اليوم الإثنين متجها إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق في مدينة بوردور التركية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي يبدأه بالسوبر المصري بالإمارات.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة

ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بتركيا بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، قبل العودة إلى القاهرة للدخول في مرحلة التحضير النهائية للسوبر المصري.

وعاد بيراميدز لاستئناف تدريباته استعدادا للموسم الجديد، الأربعاء الماضي الموافق الثاني من أكتوبر الجاري بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويبدأ بيراميدز الموسم الجديد بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

تأجيل معسكر تركيا

وقرر مجلس إدارة إدارة نادي بيراميدز تأجيل معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي كان مقررا الجمعة الماضية، في تركيا، تحضيرا لبداية الموسم.

جاء تغيير موعد معسكر بيراميدز بسبب الغيابات الكثيرة بسبب انضمام بعض لاعبيه للمنتخبات بلادهم.

 

غيابات بيراميدز 

وتلقى نادي بيراميدز، إخطارات بشأن انضمام لاعبيه المحترفين لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال فترة الأجندة الدولية التي ستكون خلال الفترة من ٧ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري.

واستدعى منتخب المغرب، الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم والمحدد لهما يومي ١٢ و١٥ أكتوبر.

كما استدعى منتخب الكونغو الديموقراطية المهاجم فيستون ماييلي لمباراتي تنزانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمحدد لها يومي ١٠ و١٥ أكتوبر.

واستدعى منتخب بوركينا فاسو، لاعب الوسط بلاتي توريه لخوض مباراتي بوروندي في تصفيات كأس الأمم، والمحدد لهما يومي ١٠ و١٣ أكتوبر الجاري.

شاهد، صفقات بيراميدز الجديدة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك

بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

بيراميدز فريق بيراميدز تركيا السوبر المصرى الزمالك موعد مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

تفاصيل التقرير الذي يهدد بمعاقبة جوميز قبل مثوله أمام الانضباط

خالد الغندور يكشف شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

شاهد، صفقات بيراميدز الجديدة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك

علي ماهر يعود لقيادة تدريبات المصري البورسعيدي

برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهاتريك ليفاندوفسكي في مرمى ألافيس

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكي بالشوط الأول

سموحة يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات المقاولون العرب

أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

أبرم 39 صفقة، أمير توفيق يغادر التعاقدات بعد 6 سنوات ويتفرغ لشركة الكرة بالأهلي

التوأم يعقد جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم بمعسكر منتخب مصر

غدا، الخطيب يسافر إلى اليونان لحضور اجتماعات رابطة الأندية المحترفة

منوعات

المزيد

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية