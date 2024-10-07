تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ16 قبل قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا، تقام اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025 بمشاركة الأهلي وبيراميدز.

وكان الأهلي بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، تأهل إلى دور المجموعات بالفوز على جورماهيا الكيني 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وعلى الجانب الآخر، بيراميدز كان قد خاض دور الـ 64 أمام جيه كي يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 في لقائي الذهاب والإياب، وفي دور الـ 32 تخطي فريق الجيش الرواندي بنتيجة 4-2.

وأعلن كاف تصنيف الأندية الـ16 المشاركة في دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وجاء الأهلي في التصيف الأول وبيراميدز في المستوى الثاني، مما يعني احتمالية وقوعهما في مجموعة واحدة.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا

تأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.





9 أبطال في دوري أبطال إفريقيا

تشهد مرحلة المجموعات في دوري الأبطال الكثير من الإثارة والندية، مع وجود أكثر من فريق سبق له التتويج باللقب، حيث حصلت 9 أندية من الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات على 29 لقبًا في المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

وترفع 8 أندية لواء الكرة العربية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية المشاركة في هذا الدور.

ويأتي الأهلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية بأفريقيا، برصيد 12 لقبًا، في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا الدور.

كما يمثل الكرة العربية في البطولة أيضًا الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والرجاء البيضاوي المغربي، المتوج بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، والجيش الملكي المغربي، الحائز على المسابقة عام 1985، ومولودية الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عام 1976، والهلال السوداني، وصيف نسختي 1987 و1992، بالإضافة إلى بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري، اللذين يطمحان لحمل كأس البطولة للمرة الأولى.

منافسة أفريقية

ومن المتوقع أن تواجه الأندية العربية، التي احتكرت لقب البطولة على مدار النسخ الثماني الأخيرة، منافسة شرسة من باقي الفرق الأفريقية التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات.

ويأتي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على رأس تلك الأندية، حيث يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015.

مستويات القرعة

وجاءت المستويات الأربع على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي والترجي ومازيمبي وصن داونز.

المستوى الثاني: الرجاء ويانج أفريكانز وبيراميدز وشباب بلوزداد.

المستوى الثالث: الجيش الملكي والهلال وساغرادا إسبيرانسا وأورلاندو بايريتس.



المستوى الرابع: مولودية الجزائر وستاد أبيدجان ودجوليبا ومانيما يونيون.

ولا تمنع اللائحة تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز، أو الجيش الملكي والرجاء أو مولودية الجزائر وشباب بلوزداد معًا في نفس المجموعة.

مواعيد دور المجموعات

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: 10 و11 يناير

الجولة السادسة: 17 و18 يناير

ويجرى دور الثمانية في المسابقة خلال مارس القادم، فيما يلعب الدورين قبل النهائي والنهائي في الشهرين التاليين.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024.

وتنطلق قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية



تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.