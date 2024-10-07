ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى هماز، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره للآية 11 من سورة القلم، معنى كلمة هماز، كما بيَّن من هو المشاء بنميم.



سورة القلم الآية 11

قال تعالى: «هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ».

سورة القلم الآية 11



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة القلم

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ( هَمَّازٍ ) أي: عياب للناس، أو كثير الناس الاغتياب لهم، من الهمز، وأصله: الطعن فى الشيء بعود أو نحوه، ثم استعير للذى يؤذى الناس بلسانه وبعينه وبإرشاته، ويقع فيهم بـالسوء، ومنه قوله - تعالى: ( ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ) ( مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ).

معنى نميم

وأضاف الشيخ طنطاوي: أي: يقال للحديثي السَّيَّئ لكي يفسد بين الناس، والنميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإِفساد. يقال: نَمَّ فلان الحديث - من بابي قتل وضرب - إذا سار بين الناس بـالفتنة، وأصل النم: الهمس والحركة الخفيفة ثم استعملت في السعي بين الناس بالفساد على سبيل المجاز.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.