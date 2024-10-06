هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الجن، أجاب الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الجن، عن ما إذا كان هناك صالحون من الجن، كما أوضح معنى قددا في الآية الكريمة.

سورة الجن الآية 11

قال تعالى: «وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا».

سورة الجن الآية 11



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة الجن

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: حكى- سبحانه- ما قالوه في وصف حالهم وواقعهم فقال: «وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ» أي: منا الموصوفون بالصلاح والتقوى، وهم الذين آمنوا بالله- تعالى- إيمانا حقا، ولم يشركوا معه في العبادة أحدا، وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ أي: ومنا قوم دون ذلك في الصلاح والتقوى، وهم الذين فسقوا عن أمر ربهم، ولم يستقيموا على صراطه ودينه، وقوله: كُنَّا طَرائِقَ قِدَدًا، تشبيه بليغ. والطرائق: جمع طريقة، وهي الحالة والمذهب، وقددا: جمع قدّة، وهي الفرقة والجماعة من الناس، الذين تفرقت مشاربهم وأهواؤهم، والجملة الكريمة بيان وتفسير لما قبلها.



هل يوجد صالحون من الجن؟

وأكمل الشيخ طنطاوي: أي: وأنا في واقع أمرنا منا الصالحون الأخيار، ومنا من درجته ورتبته أقل من ذلك بكثير أو بقليل، فنحن في حياتنا كنا قبل سماعنا للقرآن كالمذاهب المختلفة في حسنها وقبحها، وكالطرق المتعددة في استقامتها واعوجاجها، أما الآن فقد وفقنا الله- تعالى- إلى الإيمان به، وإلى إخلاص العبادة له، ومن وجوه البلاغة في الآية الكريمة، أنهم قالوا: وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ، ليشمل التعبير من هم دون الكمال في الصلاح، ومن هم قد انحدروا في الشرور والآثام إلى درجة كبيرة، وهم الأشرار، والمقصود من الآية الكريمة، مدح الصالحين، وذم الطالحين، ودعوتهم إلى الاقتداء بأهل الصلاح والتقوى والإيمان.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.