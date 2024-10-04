تل أبيب تحترق في صدارة تريند اليوم

شهدت الساعات الماضية، الكثير من الأحداث، وكان على رأسها الحرب الإسرائيلية، على حزب الله في لبنان، واستمرار الحرب في قطاع غزة.

ووسط هذه الأحداث العالمية، دشن نشطاء موقع التدوينات القصيرة “x"، الكثير من الهاشتاجات، وكان في مقدمتها “تل أبيب تحترق”، والتى تصدرت التريند لساعات طويلة.

على الجانب الآخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، برصد إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

وأمس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.

مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أمس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان

وكان الجيش أعلن الأربعاء الماضي مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل اللبناني.