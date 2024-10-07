مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الافتتايحة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” لموسمه الثاني علي التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

ومن المقرر أن تقام اليوم الإثنين 5 مباريات في الجولة الأولى، حيث يلتقي بلدية المحلة ضد الداخلية، طنطا أمام وادي دجلة، الترسانة ومنتخب السويس، المصرية للاتصالات ضد بروكسي، المنصورة أمام ابو قير للأسمدة.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء، فيلاقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الأولي من دوري المحترفين

طنطا ودجلة 3.30 عصرًا.

أبو قير والمنصورة 3.30 عصرًا.

الترسانة والسويس 6 مساءً.

الداخلية والبلدية 3.30 عصرًا.

الاتصالات وبروكسي 3.30 عصرًا.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأجرى اتحاد الكرة قرعة دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

قرعة دوري المحترفين

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

طنطا ودجلة

لافيينا وراية

أبو قير والمنصورة

السكة وأسوان

الكهرباء وديروط

الترسانة والسويس

القناة والمقاولون

الداخلية والبلدية

سبورتنج والبترول

الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج