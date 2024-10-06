وزير الطيران المدني الأسبق يكشف كواليس التحضير لحرب أكتوبر 1973

قال اللواء حسين مسعود، مهندس السرب 19 هليكوبتر، وزير الطيران المدني الأسبق، إن إعدادات حرب أكتوبر 1973 التي كانت بعد نكسة 67، لم تختبر فيها القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة بدأت في إعادة معظم الأسلحة التي دمرت بالكامل خلال هذه النكسة، وقسمت إلى مرحلتين.

المرحلة الأولى استعدادًا لحرب أكتوبر 1973

وأضاف «مسعود»، خلال لقاء له على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى بدأت في إعادة بناء القوات المسلحة، وإعادة تسليحها بأسلحة حديثة ومجهزة، والأخرى من الإعداد والتدريب على هذه الأسلحة، ثم جرى الاتجاه لاختبار مدى جاهزية التدريب الذي تم خلال حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أن هذه الحرب كانت مهمة للغاية، لأنه كان بها تعامل مباشر مع العدو.

دور الطائرات الهليكوبتر

ولفت إلى أنه كان مهندس سرب 19 هليكوبتر طراز 108، وأن طائرات الهليكوبتر ما قبل 67 كانت تستعمل في المناسبات والأعياد فقط، لكن بعد حرب 67 كان لها دور قتالي استوعبته القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدأ في التعامل مع الطائرات الروسية الـ«مي 8».

عملية الإبرار

وأوضح اللواء حسين مسعود، أن طائرات الهليكوبتر أصبحت مسلحة وبها صواريخ ومدافع، لكن كانت المهمة الأساسية لها نقل القوات من أرضنا إلى أرض القوات المعادية خلف الخطوط، لافتا إلى أنهم كانوا يتعاملون مع القوات الخاصة، وهي الصاعقة والمظلات، وتسمى عملية النقل بعملية الإبرار.