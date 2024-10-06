الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران المدني الأسبق يكشف كواليس التحضير لحرب أكتوبر 1973

القوات الجوية، فيتو
القوات الجوية، فيتو

قال اللواء حسين مسعود، مهندس السرب 19 هليكوبتر، وزير الطيران المدني الأسبق، إن إعدادات حرب أكتوبر 1973 التي كانت بعد نكسة 67، لم تختبر فيها القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة بدأت في إعادة معظم الأسلحة التي دمرت بالكامل خلال هذه النكسة، وقسمت إلى مرحلتين.

 

المرحلة الأولى استعدادًا لحرب أكتوبر 1973

وأضاف «مسعود»، خلال لقاء له على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى بدأت في إعادة بناء القوات المسلحة، وإعادة تسليحها بأسلحة حديثة ومجهزة، والأخرى من الإعداد والتدريب على هذه الأسلحة، ثم جرى الاتجاه لاختبار مدى جاهزية التدريب الذي تم خلال حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أن هذه الحرب كانت مهمة للغاية، لأنه كان بها تعامل مباشر مع العدو.

دور الطائرات الهليكوبتر 

ولفت إلى أنه كان مهندس سرب 19 هليكوبتر طراز 108، وأن طائرات الهليكوبتر ما قبل 67 كانت تستعمل في المناسبات والأعياد فقط، لكن بعد حرب 67 كان لها دور قتالي استوعبته القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدأ في التعامل مع الطائرات الروسية الـ«مي 8».

اللواء المنصوري: مصر قطعت ذراع إسرائيل الطولى بطائرات روسية متخلفة في 6 أكتوبر

اتحاد الصحفيين الجزائريين: نصر أكتوبر العظيم أعاد الأمل إلى العرب

عملية الإبرار 

وأوضح اللواء حسين مسعود، أن طائرات الهليكوبتر أصبحت مسلحة وبها صواريخ ومدافع، لكن كانت المهمة الأساسية لها نقل القوات من أرضنا إلى أرض القوات المعادية خلف الخطوط، لافتا إلى أنهم كانوا يتعاملون مع القوات الخاصة، وهي الصاعقة والمظلات، وتسمى عملية النقل بعملية الإبرار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الطيران حرب اكتوبر 1973 حرب أكتوبر حرب الاستنزاف القوات المسلحة

مواد متعلقة

قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر: استفدنا من دروس 1967 في تحقيق النصر

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة بشأن معدلات تدريب القوات قبل المعركة

صور نادرة تكشف دور متطوعي الهلال الأحمر في حرب أكتوبر

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

محمد رمضان يكشف مصير الشناوي ويطالب بحكام أجانب لـ السوبر المصري

هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

قائمة الزعماء الأعلى أجرا في العالم، الأول مفاجأة

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

أميرة أديب تعلن ارتباطها عبر إنستجرام

ثروت سويلم يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

منوعات

المزيد

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: إيمان المصريين بالله أول مقومات نصر أكتوبر (فيديو)

تفسير حلم البيت القديم في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية