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أخبار مصر

قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر: استفدنا من دروس 1967 في تحقيق النصر

حرب أكتوبر 1973،
حرب أكتوبر 1973، فيتو

قال العميد علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر، إن مصر استفادت من حرب 1967 في تجنب الأخطاء ومعرفة نقاط القوة عند العدو، وكيفية التفوق عليها.

خطة وجهد استعادة الأرض بعد 1967

وأضاف "الببلاوي"، في لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز": "شعرنا بأن مصر لن تسترد الأرض التي اغتصبت منها إلا بجهد وعرض ودماء أبنائها، وهذا ما تحقق فعلا مع المرحلة الطويلة من حرب 1967 وحرب أكتوبر مرورا بحرب الاستنزاف والاعتداءات الإسرائيلية التي عانينا منها كشعب وجيش".

الدفاع عن منطقة دهشور العسكرية 

وتابع: "فيما يخص كتيبة صواريخ سام 2، فإنها تعمل في قواعد ثابتة، فهي ثقيلة ولا تتحرك مع القوات المتحركة، وكنت في تشكيل يدافع عن القاهرة، إذ كنا ندافع من منطقة دهشور العسكرية ومصانع غرب القاهرة بالكامل، وكان التشكيل مسؤولا عن عدم تحقيق إصابة لها منعا لتكبد مصر أي خسارة اقتصادية".

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وتابع قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر: "كنا مستائين من الهزيمة التي مُنينا بها، ولكننا تدربنا بجدية وحققنا أرقاما قياسية في أعمال الإعداد والتجهيز للقتال والإعداد للتحرك، وحطمنا كل المقاييس التي وضعها السوفيت لمعداتهم عندنا وهذا كان من أسباب تحقيق النصر في أكتوبر 1973".

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