الأحد 06 أكتوبر 2024
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سياسة

اتحاد الصحفيين الجزائريين: نصر أكتوبر العظيم أعاد الأمل إلى العرب

ذكرى حرب أكتوبر،
ذكرى حرب أكتوبر، فيتو

تلقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة من قديري مصباح رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

ذكرى حرب أكتوبر

وقال مصباح في برقيته: "يسرني أن أهنئ جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ 51 ليوم النصر السادس من أكتوبر العظيم،  اليوم الذي عاد فيه الأمل إلى العرب وتمكن الجيش المصري الباسل من النصر على العدو الغاشم".

انتصار أكتوبر المجيد 
 

وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين والإعلاميين الجزائريين: "نتمنى لمصر أرض الكنانة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، واستطرد: "كما ننوه عن النهضة المباركة وما تحقق من إنجازات طيبة على أرض الجمهورية وما تتمتع به من مكانة عالمية مرموقة ودور رائد في دعم ونصرة القضايا العربية العادلة".


واختتم مصباح تهنئته: "كل عام والشعب المصري العظيم بخير وعزة وكرامة ونستلهم من هذا النصر العظيم العزيمة والإصرار على مواصلة البناء والتقدم".

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