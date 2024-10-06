اللواء المنصوري: مصر قطعت ذراع إسرائيل الطولى بطائرات روسية متخلفة في 6 أكتوبر
نصر أكتوبر 1973، قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن مصر بالطائرات السوفيتية التي كانت متخلفة تكنولوجيا، استطاعت أن تقطع ذراع إسرائيل الطولى في المنطقة.
دعم أمريكا لإسرائيل في مواجهة المقاومة
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أحدث الطائرات الأمريكية في ضرب المقاومة التي لا تمتلك مدرعات أو سلاح جوي مؤثر، مشيرًا إلى أن تل أبيب تعتمد في حربها على المقاومة بدعم كامل من الغرب وأمريكا على وجه التحديد.
حكمة إسرائيل خلال حرب أكتوبر
وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يُكابر وأوقف الحرب بعدما حقق بعض الانتصارات، وحصل على باق الأرض من خلال التفاوض، معقبًا: "السادات لم يكابر، وقال انا بحارب أمريكا"
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