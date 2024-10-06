الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تواجد بمقر محصن تحت الأرض، فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس وتضارب أنباء حول مصيره

اسماعيل قاآني، فيتو
اسماعيل قاآني، فيتو

أكدت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين إيرانيين فقد الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الذي كان في لبنان بعد اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله منذ ضربات في بيروت الأسبوع الماضي.

مكان اختباء فيلق القدس 

وكانت أشارت معلومات صحفية في بيروت غير مؤكدة، أن قائد فيلق القدس كان مجتمعا برئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أثناء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته ليل الخميس الجمعة الماضي، في مقره المحصن تحت الأرض في حارة حريك، وأعلنت بعدها مصادر حزب الله عن فقدان الاتصال بالسيد صفي الدين حتى هذه الساعة.

عائلة قاآني ليست على علم بمصيره

وكان موقع ايران انترناشيونال قال إن عائلة قاآني ليست على علم بمصيره وهي فقدت الاتصال به منذ غارات بيروت.

فى المقابل، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن اللواء قآني بصحة جيدة، ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية.

وأشار عضو لجنة الأمن القومى الإيراني، إلى أن الشائعات جزء من إستراتيجية العدو لبث اليأس لدى محور المقاومة.

شوهد في بيروت مؤخرا، غموض حول مصير قائد فيلق القدس الإيراني

إسرائيل تزعم إصابة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في غارة على بيروت

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