الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استمرار المعارك في الخرطوم، والجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوب العاصمة

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالت مستمرة في منطقة الجَيلي شمالي الخرطوم.

تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع 

وعزز  الجيش السوداني  سيطرته على مواقع وسط العاصمة السودانية الخرطوم، مع تجدد الاشتباكات بين قواته والدعم السريع منذ السبت الماضي.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن الجيش السوداني واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.

الجيش السوداني يستهدف مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم

وتسيطر قوات من الجيش السوداني على منطقة المقرن السياحية مع تقدمها شرقًا باتجاه قاعة الصداقة، وجنوبًا باتجاه المناطق الإستراتيجية الواقعة جنوب شرقي نفق الإستاد وسط العاصمة.

وشن الجيش السوداني غارات جوية كثيفة على مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم.

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خبير يكشف مكاسب الجيش السوداني من العملية العسكرية على الخرطوم

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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مصفاة النفط الرئيسية

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الجيش السوداني الدعم السريع الخرطوم السودان

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