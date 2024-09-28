خبير يكشف مكاسب الجيش السوداني من العملية العسكرية على الخرطوم

كشف الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية ونائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، عن تطور نوعي في الأوضاع الميدانية والعسكرية بالسودان، حيث بدأ الجيش السوداني عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستهداف قوات الدعم السريع.

وتأتي هذه التحركات عبر عدد من الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث، في خطوة وصفها البعض بأنها غير مسبوقة وتهدف إلى تغيير المشهد العملياتي في الخرطوم.

وأوضح الدكتور قرني لـ فيتو أن هناك سياقات مهمة تحيط بهذه العملية، تتضمن تصريحات من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي عن قرب حسم المعركة، مع تحديد نهاية ديسمبر موعدًا حاسمًا.

كما أشارت التقارير إلى تسليم دفعة ثانية من الطائرات المسيّرة الحديثة للقوات المسلحة السودانية، فضلًا عن نقل طائرات الميج-29 إلى سلاح الجو السوداني.

الأهداف الاستراتيجية للجيش السوداني

في سياق هذه العملية، يسعى الجيش السوداني لتحقيق مجموعة من المكاسب الاستراتيجية، منها:

تخفيف الضغوط: من خلال شغل قوات الدعم السريع في مناطق متعددة مثل الخرطوم وأم درمان، مما يساهم في تخفيف الضغط على القوات في الفاشر.

السيطرة على طرق استراتيجية: تهدف العملية إلى السيطرة على مقرات وطرق حيوية، بالإضافة إلى تفتيت تجمعات قوات الدعم السريع.

تعزيز الموقف التفاوضي: يسعى الجيش إلى تحسين موقفه خلال المفاوضات الجارية في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، خاصة مع الجانب الأمريكي.

تصنيف قوات الدعم السريع: الدفع باتجاه اعتراف دولي يصف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية.

معارضة حظر السلاح: سد الطريق أمام أي تحركات دولية تطالب بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان.

الدعم الإقليمي وتأثيره على النجاح العسكري

أشار الدكتور قرني إلى توقعات بنجاح القوات المسلحة السودانية في تحقيق أهدافها السياسية، بفضل الدعم الإقليمي من دول الجوار، بالإضافة إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بتحقيق اختراقات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية.

تتواصل الأوضاع في السودان في حالة من التوتر، حيث تترقب الأوساط المحلية والدولية ما ستسفر عنه هذه التطورات العسكرية من تداعيات على الساحة السياسية والأمنية.