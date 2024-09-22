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خارج الحدود

البرهان يتابع جهود معالجة آثار السيول والفيضانات فى الولاية الشمالية بالسودان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية، والجهود المبذولة لمعالجة آثار السيول والفيضانات التى شهدتها الولاية مؤخرًا.

البرهان يعقد اجتماعا مع والى الولاية الشمالية فى بورتسودان

جاء ذلك لدى لقاء البرهان، اليوم، فى مدينة بورتسودان والي الولاية الشمالية عابدين عوض.

وقال الولاية الشمالية عابدين عوض، في تصريح صحفي، إن الولاية تشهد استقرارًا أمنيًا نتيجة للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية فى الولاية.

وأشار إلى أنه قدم معلومات كاملة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حول اللقاءات التي عقدتها حكومة الولاية مع كافة المكونات، وأعيان القبائل المختلفة في إطار خطة تأمين الولاية.

جهود السودان لمعالجة الأزمة فى الولاية الشمالية

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومة الولاية لإنجاح الموسم الشتوي ومعالجة كافة القضايا التي تواجه الولاية فى المجالات التنموية والخدمية والصحية والتعليمية، مشيرًا إلى استقرار الوضع الصحي والوبائي والدوائي بالولاية.

وأشار إلى الجهود التي تمت لاحتواء آثار السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية موخرًا وقال “لقد  تأثرت أكثر من ٥١ ألف أسرة، وتدمير ٣٥ ألف منزل تدمير كليًا أو جزئيًا”، مؤكدًا استعداد الولاية لمرحلة الإيواء وإعادة الإعمار، معلنًا عن تحرك فرق فنية لعدد من المحليات لوضع خارطة إسكانية بعيدة عن مناطق ومجرى السيول والفيضانات.

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