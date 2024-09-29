السيسي من أكاديمية الشرطة: نبذل جهودًا مضنية للحفاظ على استقرار السودان، ندعم الصومال والحفاظ على أراضيه، وحدة المصريين هي الضمان الوحيد لمواجهة التحديات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل على هامش الحفل أكد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي على إننا ندعم وحدة الصومال واستقراره قائلا: نحن ندعم الصومال في إطار.. مش علشان إثيوبيا..لأن الدولة ده بقالها أكثر من 30 سنة في حالة عدم استقرار

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا

وقال الرئيس: إن مخرجات الحوار الوطني مهمة جدا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية.



وقال السيسي: إننا بذلنا ونبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار السودان.

وأكد الرئيس أن وحدة المصريين هي الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الإعلام والدراما يمكن أن يبعثا برسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية من الحوارات المغلقة

أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية

ووجه الرئيس السيسي التحية والتهنئة لأسر الطلاب والخريجين خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري لديه الحق بالشعور بالقلق من التطورات الإقليمية لأنها خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى إتساع رقعة الصراع ويؤثر على الاستقرار بالمنطقة.

وقال الرئيس السيسي أن هناك تحديات على حدودنا الغربية والجنوبية والشرقية منذ ما يقرب من عام



وأضاف الرئيس السيسي أن قناة السويس خسرت ما يعادل 6 مليارات دولار تقريبا نتيجة للأحداث الجارية

وقال نحن ندير الأوضاع بشكل يحفظ بلادنا ويحفظ المنطقة ما امكن دون التورط في اى شيء يؤثر على الأمن والاستقرار

وتابع الرئيس: أطمئن الشعب المصري أن مصر بخير وأن الأمور مستقرة وتسير نجو الأحسن

وشدد الرئيس على أن المصريين يجب أن ينتبهوا جيدا لحجم الكذب والشائعات الضخم والتى لا اساس لها من الصحة وعليهم التصدي لها بكل السبل

وقال إن سياسة مصر متوازنة في ظل هذا الاضطراب الخطير في المنطقة الذي حذرنا منه مؤكدا أن استمرا هذا الاضطراب سيؤدى إلى عواقب خطيرة في الغقليم والعالم

وأضاف الرئيس: نحتاج ان نتمسك بثوابتنا بان تتسم سياسة مصر الخارجية بالتوازن والاعتدال والموضوعية



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