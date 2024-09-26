الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم الخميس  

استقر سعر كيلو السكر المعبأ، اليوم عند 35.50 جنيه.

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين التموينيين وفروع شركات الجملة.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار السكر اليوم سعر السكر التمويني سعر السكر أسعار السكر اليوم الخميس السكر البطاقات التموينية البطاقة التموينية التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

وزير التعليم: كثافات الفصول لا تتجاوز 50 طالبا، وهذا موعد إنهاء عجز المعلمين

وزير التعليم: إجراءات مختلفة لنظام أعمال السنة، وتدريس منهج جديد كمادة أساسية

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية