رامي نصوحي ممثلا للزمالك في قرعة مجموعات الكونفدرالية

يُجري غدًا الإثنين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

وتقرر أن يمثل نادي الزمالك في القرعة كل من، رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وعمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويحل الزمالك في المستوى الأول للتصنيف، إلى جانب أندية نهضة بركان المغربي، وسيمبا التنزاني، واتحاد العاصمة الجزائري.

و أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تصنيف الفرق المشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل إجراء قرعة دور المجموعات، والمقرر لها غدا الاثنين.

تصنيف فرق الكونفدرالية 2024 -2025

وجاءت تصنيف الأندية الصاعدة إلى دور الـ 16 على النحو الآتى:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - جاراف السنغالي.

التصنيف الرابع: شباب قسنطينة الجزائري - لواندا سول الأنجولي- برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويتواجد الزمالك (حامل اللقب) على رأس الأندية المشاركة في الكونفيدرالية، هذا الموسم، حيث يطمع في الفوز باللقب للمرة الثالثة، بعدما سبق أن توج به عام 2019، بخلاف الموسم الماضي.

كما يشارك في البطولة هذا الموسم، الصفاقسي التونسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكونفيدرالية برصيد 3 ألقاب، وكذلك نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب عامي 2020 و2022.

ويلعب في المسابقة القارية أيضا اتحاد الجزائر، الذي فاز بالبطولة عام 2023، ومواطنه النادي الرياضي القسنطيني، الذي يبحث عن فوزه الأول بالكونفيدرالية، مثلما هو حال المصري البورسعيدي، الذي قطع أيضا ورقة الترشح لمرحلة المجموعات.

ويتنافس على التتويج باللقب أيضا عدد من الأندية غير العربية، في مقدمتها إنييمبا النيجيري، المتوج بدوري الأبطال عامي 2002 و2003، وأسيك ميموزا الإيفواري، الفائز باللقب ذاته أيضا عام 1998، حيث يأملان في الفوز بالكونفيدرالية لأول مرة.

ولا تمنع لائحة الكونفيدرالية تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الزمالك مع المصري.