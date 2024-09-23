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رياضة

صدام مصري متوقع في مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025

الكونفدرالية، اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للموسم الجاري 2024 – 2025.

ومن المحتمل أن تشهد القرعة صداما مصريا بعد تأهل فريقي الزمالك والمصري بجانب احتمالية حدوث صدام جزائري بين اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني.

ومن المقرر أن يضم المستوى الأول الزمالك حامل اللقب ونهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية وسيمبا التنزاني بجانب اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية في النسخة قبل الماضية.

 

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك

نهضة بركان المغربي

سيمبا التنزاني

اتحاد العاصمة الجزائري

أسيك الإيفواري

المصري

الصفاقسي التونسي

الرياضي القسنطيني الجزائري

لواندا سول الأنغولي

الملعب المالي

إنييمبا النيجيري

جاراف السنغالي

برافوس الأنغولي

أورابا يونايتد البوتسواني

بلاك بولز الموزمبيقي

ستيلينبوش الجنوب أفريقي

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