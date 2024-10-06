معالجة تسريب مياه أسفل الحوائط بمنيا القمح في الشرقية

قام المهندس أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية اليوم بالمرور والمتابعة على شوارع المدينة وأثناء المرور تلاحظ وجود تسريب مياه بجوار أحد المنازل بمنطقة المنشية الجديدة.

تسريب المياة تحت الحوائط بمنيا القمح -فيتو

وعلى الفور تم التواصل مع شركة المياه وتم عمل جسات لخطوط المياه وتم الكشف على غرف الصرف وجارى معرفه سبب تسريب المياه تحت إشراف شركة المياه حيث مازال العمل جاريا حتى هذه الساعة

تسريب المياة تحت الحوائط بمنيا القمح -فيتو

كما قام اليوم رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالإشراف والمتابعة على قطع الفرمة لشوارع المدرجة بالخطة وجارى استكمال الاعمال وفقا لشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها وتم التنبيه

تسريب المياة تحت الحوائط بمنيا القمح -فيتو

وشدد بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا لجدول الزمنى المحدد وذلك بعد الانتهاء من تسليم مرحلة العمل فى القطاع رقم 1 بمنطقة المنشية لأعمال الانترلوك

تسريب المياة تحت الحوائط بمنيا القمح -فيتو

كما تم التأكيد على إدارة المشروعات بالتواجد المستمر مع الشركة وتذليل كافة العقابات وتنفيذ الأعمال وفقا للمقايسة الموضوعة فى الشوارع المحددة والتنبيه على مسئول المشروعات بسرعة استكمال الاعمال والتأكيد على الشركة المنفذة بضرورة التزام بخطوط التنظيم والتنسيق مع رئاسة المركز حيال وجود أى معوقات

تسريب المياة تحت الحوائط بمنيا القمح -فيتو

وذلك لسرعة الانتهاء من الأعمال بهذه الشوارع وعدم ترك أى غرف صرف أو أى غرف بالشوارع العامة تشكل خطورة على أرواح المواطنين مشددا على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة

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