الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتفقد منظومة التصالح بالمركز التكنولوجي بالحوامدية وأبو النمرس (صور)

المركز التكنولوجي,
المركز التكنولوجي, فيتو

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مركزي التكنولوجيا بمدينة الحوامدية ومركز أبوالنمرس لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

 وتابع نائب محافظ الجيزة انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين مشددا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.


والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح.
 

كما تفقد النائب لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء للتأكد من انعقادها لتحقيق نسب إنجاز مرتفعة بهذا الملف الحيوي.

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ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة التصالح فى مخالفات البناء المركز التكنولوجي المهندس عادل النجار تلقى طلبات التصالح تصالح في مخالفات البناء عادل النجار محافظ الجيزة

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