رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

عقد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذى مع مديري القطاعات الخدمية ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية برئاسة المركز وبحضور أشرف عبدالخالق سكرتير عام المركز، مؤكدا ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد بالمدارس.

توجيه الشكر لرؤساء القطاعات الخدمية

بدأ عامر الاجتماع بالترحيب بالحضور مستهل الاجتماع بشكر الجميع على التعاون المثمر بين مسئولى القطاعات الخدمية كقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء وحماية الأراضى والإدارة الزراعية والإدارة التعليمية والإدارة التموينية مع رئاسة المركز فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

القضايا التي تهم المواطن القمحاوي

وتناول رئيس المركز مع مختلف القطاعات العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن القمحاوى، والمتغيرات المكانية وأملاك الدوله وقرارت الإزالة مستعرضا توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي

وأكد على مدير الإدارة التعليمية ومسئول المتابعة الميدانية ومسئول الإشغالات برئاسة المركز ومسئول إدارة تحسين البيئة بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 م.

انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس

وجاء ذلك من خلال المرور على المدارس والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، وكذلك رفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس مع إزالة كافة أشكال الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد كافيتريات وكافيهات بمحيط المدارس وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للكهرباء والمرافق لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية توفير عوامل لجاذبية الطلاب الى المدارس

تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والشوارع

وطالب عامر باستمرار رفع مخلفات القمامة من الشوارع بالمدينة ومن أمام المدارس ونقلها إلى نقطة تجميع مخلفات القمامة، تمهيدا لنقلها للمقالب العمومية مشددا على مسئول المخلفات الصلبة والبلدية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك السيد مسئول الإشغالات برفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين.

الانتهاء من ملفات التصالح

كما أكد رئيس المركز على الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعديين على أراض أملاك الدولة والأرضي الزراعية، ومعتبرا أن الشكاوى الحكومية تأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية.

تكليف المراجعة الداخلية والحكومة بمتابعة الانضباط

وقال: علينا أن نكون جاهدين لتحقيق نسب إنجاز كبيرة في تلك الملفات معطيا تكليفاته لمدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بتشكيل فرق عمل لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع وسوف يتم مجازاة المقصر فورًا، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز في تلك الملفات تُعد تقييمًا للمسئول التنفيذي كلًا في موقع عمله.

متابعة المحلات التجارية واللحوم والدواجن

وشدد رئيس المركز على مدير الإدارة التموينية بالتنسيق مع رئاسة المركز والطب البيطرى بالمرور اليومى على المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية لتأكد من أسعار المستهلك والصحة ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن وباقى السلع الغذائية.

إزالة الإشغالات والباعة الجائلين

وأكد عامر رئيس المركز على مسئول الإشغالات باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع وتوفير عبور آمن للمواطنين.

التنسيق المستمر مع مدير الإدارة الزراعية

وقال رئيس مركز ومدينة منيا القمح على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بمتابعة التعديات على الرقعة الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف وغير مسموح بأى تعدى على الرقعة الزراعية.

مؤكدا متابعة ملف الإعلانات وإزالة المخالف وترخيص الغير مرخص وتحصيل مستحقات الدولة من هذا الملف وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالاستعدادات لبرامج الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025م، بالتعاون فيما بين إدارة التخطيط والمتابعة وقسم المشروعات وادارة التعاقدات وشدد على ضرورة إلمام رؤساء الوحدات بكل الملفات سواء داخل الوحدة تنسيقا وسكرتير الوحدة وخارج الوحدة مع مكاتب الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والزراعة

التشديد على سير العمل بمواقف السيارات

كما شدد عامر رئيس المركز على مدير إدارة المواقف بمتابعة سير العمل بمواقف السيارات للاستعداد للعام الدراسي الجديد بداية من يوم السبت ثم ناقش رئيس المركز مع مسؤولي مختلف القطاعات العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم المواطن القمحاوى

حسن استقبال المواطنين

ونبه على رؤساء الوحدات المحلية القروية بتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وحسن استقبال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المواطنين

تكثيف جهود الحملات بالشارع

وشدد على قسم الاشغالات والإنارة وتحسين البيئة والبساتين وإدارة مواقف السيارات وشئون البيئة والشئون الاقتصادية وادارة مشروعك بضرورة تكثيف الجهود وحملات المرور والمتابعة بشوارع المدينة .