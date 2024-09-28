صافرات الإنذار تدوي في القدس وانفجار قرب المحكمة المركزية
أفادت مصادر إسرائيلية بوقوع انفجار بالقرب من المحكمة المركزية في القدس، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس، بعد رصد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا واحدًا انطلق من الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى حالة تأهب واستنفار في المنطقة.
غارة علي بناية من 6 طوابق في بيروت
وفي سياق متصل، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بناية مكونة من 6 طوابق في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.
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