غارات أمريكية تضرب 15 هدفا لجماعة الحوثي باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان يوم الجمعة، تنفيذ ضربات على 15 هدفا لجماعة الحوثي في اليمن.

غارات أمريكية تستهدف جماعة الحوثي في اليمن

وجاء في بيان سنتكوم: "قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت صنعاء".

دوي انفجارات في صنعاء

وأضافت القيادة أن الأهداف شملت القدرات العسكرية الهجومية للحوثيين، موضحة أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية، أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، وسط تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة اليمنية.