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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين مونزا وروما في الشوط الأول

فريق روما الإيطالي،
فريق روما الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة مونزا الإيطالي ضد نظيره روما بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب بريانتيو ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

 

سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء

وأعلن المدير الفني لفريق روما إيفان يوريتش، تشكيل فريقه الأساسي ضد مونزا، وشهد تواجد نجم المنتخب السعودي، سعود عبدالحميد، على مقاعد البدلاء.

مباراة مونزا ضد روما

ومن المقرر أن تُقام مباراة مونزا ضد روما على ملعب “يو باور”، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأمل إيفان يوريتش، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة المحبطة ضد إلفسبورغ، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

وأبقى إيفان يوريتش، على سعود عبد الحميد، على مقاعد البدلاء، بعدما بدأ كأساسي في المباراة الأخيرة ضد إلفسبورغ، وأعاد النجم ستيفان شعراوي إلى التشكيلة الأساسية مجددًا.

تشكيلة روما أمام مونزا

وجاءت تشكيلة روما ضد مونزا، كالتالي؛ ميل سفيلار، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، أنجيلينو، زكي شيليك، بريان كريستانتي، مانو كوني، ستيفان الشعراوي، سولي، لورينزو بيليجريني وأرتيم دوفبيك.

روما ضد مونزا

تشكيل مونزا أمام روما 

بينما يأتي تشكيل فريق مونزا يتضمن كلًا من:

حراسة المرمى: بيتزيناكو.

الدفاع: إتزو – ماري – كاريوني.

الوسط: بيريرا – بيانكو – بوندو – كيرياكوبولوس.

الهجوم: بيسينا – مالديني – دوريتش.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل فريق روما المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بينما يتزيل فريق مونزا ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

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