كالياري ينجح في التعادل أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي (فيديو)
تعادل فريق كالياري أمام يوفنتوس بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بإطار مباريات الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإيطالي.
وأحرز دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.
وخاض تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام كالياري في إطار مباريات الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإيطالي.
وقام حكم المباراة بطرد فرانشيسكو كونسيساو بالدقيقة 86.
وتعادل كالياري رازفان مارين في الدقيقة 88.
تشكيل يوفنتوس أمام كالياري
ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 والحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم وتسجيل 10 أهداف.
فيما يقبع فريق كالياري في المركز 15 في جدول ترتيب الكالتيشو، برصيد 6 نقاط جمعها من 7 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وخسر في 3 مباريات وسجل 5 أهداف وتلقى 10 آخرين.
وحقق فريق يوفنتوس الإيطالى بداية مقنعة للموسم الجديد، حيث فاز فى مباراتين متتاليتين بنتيجة 3-0 على كومو وهيلاس فيرونا فى أول مباراتين بالدورى كما فاز على جنوى بنفس النتيجة في الجولة الماضية.
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