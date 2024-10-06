الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كالياري ينجح في التعادل أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي (فيديو)

يوفينتوس، فيتو
يوفينتوس، فيتو

تعادل فريق كالياري أمام يوفنتوس بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بإطار مباريات الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.

 وخاض تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام كالياري في إطار مباريات الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإيطالي.

وقام حكم المباراة بطرد فرانشيسكو كونسيساو بالدقيقة 86.

وتعادل كالياري رازفان مارين في الدقيقة 88.

 

 

 

تشكيل يوفنتوس أمام كالياري 

 

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 والحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم وتسجيل 10 أهداف.

فيما يقبع فريق كالياري في المركز 15 في جدول ترتيب الكالتيشو، برصيد 6 نقاط جمعها من 7 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في 3 مواجهات  وخسر في 3 مباريات وسجل 5 أهداف وتلقى 10 آخرين.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالى بداية مقنعة للموسم الجديد، حيث فاز فى مباراتين متتاليتين بنتيجة 3-0 على كومو وهيلاس فيرونا فى أول مباراتين بالدورى كما فاز على جنوى بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.١

الدوري الإيطالي ترتيب الدوري الايطالي تشكيل يوفنتوس أمام كالياري تشكيل يوفنتوس تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم بهدف أمام كالياري بالشوط الأول (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الأهلي يقترب من ضم جناح محلي قبل إغلاق ميركاتو الصيف

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار، لأسرع غداء

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

أسعار البن ترتفع 200 جنيه للكيلو في أقل من شهرين

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية