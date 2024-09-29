روما يتخطى فينيزيا بهدفين فى الدوري الإيطالي

الدورى الإيطالي، فاز فريق روما الإيطالي على نظيره فينيزيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدفي روما عن طريق كل من بريان كريستانتي، ونيكولو بيسيلي في الدقيقتين 75، و83 على التوالي، بينما جاء هدف فينيزيا الوحيد عن طريق اللاعب جويل بوهاتيالو بالدقيقة 44.

ترتيب روما في جدول الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد روما إلى 9 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعها من الفوز آخر مباراتين بالدورى على التوالى، والتعادل في 3 والخسارة في لقاء وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ترتيب الدورى الإيطالى

بينما جاء فينيزيا في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 4 أهداف وتلقي 10.

وجاء تشكيل روما كالتالي: "سفيلار؛ مانشيني، نديكا، أنجيلينو؛ سيليك، كوني، كريستانتي، الشعراوي؛ سوليه، بيليجريني؛ دوفبيك".

بينما جاء تشكيل فينيزيا كالتالي: " جورونين؛ إيدزيس، سفوبودا، هابس؛ كانديلا، نيكولوسي كافيجليا، إليرتسون، زامبانو؛ أوريستانيو، بوسيو؛ بوهجانبالو".

يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية نظيفة

فيما فاز فريق يوفنتوس علي نظيره جنوى، بثلاثية نظيفة على ملعب لويجى فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم 2024-2025.

أهداف مباراة يوفنتوس وجنوي

أحرز ثلاثية يوفنتوس دوسان هدفين وفرانسيسكو في الدقيقة 48 و55و 90.

تشكيل يوفنتوس أمام جنوي

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: دانيلو، بريمر، كالولو، روهي

الوسط: فاجيولي، ماكيني، كوبمينيرس

الهجوم: جونزاليس، يلديز، فلاهوفيتش

جنوى ضد يوفنتوس

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 والحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم وتسجيل 6 أهداف وعدم تلقى شباكه أى هدف.

فيما يأتى فريق جنوى فى المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط فقط محققا انتصارا وحيدا وتعادلين وتلقى هزيمتين حتى الآن.