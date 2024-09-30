الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

اعتلى فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه مساء الأحد، على ضيفه مونزا بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من المسابقة.

وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا) افتتح نابولي التهديف عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 22 من المباراة.

وأضاف المهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريق الجنوب في الدقيقة 33.

وبهذا الفوز، الرابع في الموسم، يستعيد نابولي توازنه بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام يوفنتوس ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن اليوفي.

في المقابل، تواصلت معاناة مونزا، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نابولي فريق نابولي مونزا الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

إمبولي يتعادل مع فيرونتينا سلبيا في الدوري الإيطالي

بمشاركة لاعب منتخب العراق، كومو يتخطى هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

روما يتخطى فينيزيا بهدفين فى الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

الأهلي يعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

بعد التتويج بالسوبر، رئيس الزمالك يطلب مواجهة ريال مدريد بالسعودية

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

منوعات

المزيد

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية