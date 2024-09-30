نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

اعتلى فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه مساء الأحد، على ضيفه مونزا بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من المسابقة.

وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا) افتتح نابولي التهديف عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 22 من المباراة.

وأضاف المهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريق الجنوب في الدقيقة 33.

وبهذا الفوز، الرابع في الموسم، يستعيد نابولي توازنه بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام يوفنتوس ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن اليوفي.

في المقابل، تواصلت معاناة مونزا، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.