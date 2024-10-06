الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

كان بيركب ستارة بلكونة، مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في الغربية

مصرع شاب بالغربية,
مصرع شاب بالغربية, فيتو

لقي شاب في العقد الثاني من العمر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مصرعه، إثر سقوطه من الدور الثالث، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج اللازم، ليلقي حتفه بعد يومين من الواقعة.

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كان بيركب ستارة بلكونة، سقوط شاب من الطابق الثاني في طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط شاب من الطابق الثالث.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف وتبين سقوط  “يوسف.ا” في العقد الثاني من العمر مقيم بشارع الفاتح في مدينة طنطا أثناء تركيب ستارة البلكونة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم ليلقي حتفه اليوم وذلك بعد يومين داخل المستشفى وتم التصريح بدفن الجثمان بمقابر أسرته.

 

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة “عامل” توفي غرقًا بترعة الإبراهيمية بمركز المنشاة، حيث نقلت الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.  

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق المدعو عمرو خ ا ا - 18 سنةـ عامل ومقيم بندر المنشاة.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي. 

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفى خالد ا ا ع- 54 سنة، عامل، وشقيق الواقعة محمد خ ا ا - 20 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية أثناء، قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.  

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.

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