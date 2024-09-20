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حوادث

انتشال جثة غريق ببحر ميت أبو علي بالشرقية واستمرار البحث عن شقيقته

انتشال جثة غريق ميت
انتشال جثة غريق ميت أبو علي بالشرقية

 تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الشرقية من انتشال جثمان طفل غرقا في مياه بحر"ميت أبوعلي" بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجار البحث عن شقيقته وذلك بعد ساعات من اختفائهما عن منزل أسرتهما.

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مأساة إنسانية في الزقازيق..غرق طفلين في بحر ميت أبوعلي

 تلقت غرفة عمليات النجدة بالمحافظة إخطارا يفيد بورود بلاغ بتغيب طفلين شقيقين عن منزل أسرتهما منذ ظهر الخميس.

وبالانتقال للاجهزة الامنية والفحص تبين تغيب الطفلين “مصطفى.ك.ص”5 سنوات وشقيقته"خديجة" 6 سنوات مقيمان رفقة أسرتهما بقرية ميت أبوعلي بدائرة مركز الزقازيق.

وبعد ساعات من البحث جرى العثور على الطفل غارقا في مياه بحر ميت أبو علي إذ أوضحت المعلومات الأولية سقوطهما غارقين في المياه أثناء لهوهما بالقرب منه.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثة الطفل الي ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وجار البحث عن جثمان شقيقته.

 

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