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محافظات

كان بيركب ستارة بلكونة، سقوط شاب من الطابق الثاني في طنطا

سقوط شاب من أعلى
سقوط شاب من أعلى عمارة سكنية بالغربية، فيتو

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية سقوط شاب الدور الثاني وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الثاني.


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف وتبين سقوط  “يوسف.ا” في العقد الثاني من العمر مقيم بشارع الفاتح في مدينة طنطا أثناء تركيب ستارة البلكونة.


وتم تحرير محضر بالواقعة وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم.

 

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة “عامل” توفي غرقًا بترعة الإبراهيمية بمركز المنشاة، حيث نقلت الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.  

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق المدعو عمرو خ ا ا - 18 سنةـ عامل ومقيم بندر المنشاة.

 

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها  وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي. 

 

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفى خالد ا ا ع- 54 سنة، عامل، وشقيق الواقعة محمد خ ا ا - 20 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية أثناء، قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.  

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.

 

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