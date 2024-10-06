مصرع طفل إثر حريق بمحل حدايد وبويات في الغربية (صور)
شهدت مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اليوم الأحد، مصرع طفل 12 عاما إثر نشوب حريق داخل أحد محال بيع الحدايد والبويات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل محل حلويات بالقرب من منطقة سركيس بالطريق الدائري بالمحلة الكبرى.
انتقلت قوة أمنية وسيارتي إطفاء من قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف الي محل الواقعة وتبين اندلاع حريق داخل محل الحدايد والبويات ومصرع طفل يدعي "محمد.ر.ال"12 عاما.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المحلات التجارية والشقق السكنية المجاورة وتم عملية الإخماد والتبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف الملابسات وتقدير الخسائر والتلفيات ونقل الجثمان لمستشفي المنشاوى العام بطنطا لاستخرام تصريح بالدفن.
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